Don Mimmo ordinato Cardinale. Manfredi: "Continuare impegno per la città" Il sindaco di Napoli: "Bellissima Cerimonia, don Mimmo felice e molto impegnato"

Cè' anche don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, tra i 21 nuovi cardinali creati ieri nel Concistoro Ordinario pubblico da Papa Francesco.

Erano le 16.55 quando l'arcivescovo di Napoli si è inginocchiato davanti a Papa Francesco nella basilica di San Pietro, in Roma, ricevendo la berretta cardinalazioa, con l'anello, ultimo dei 21 nuovi cardinali a sfilare davanti al pontefice nel corso del concistoro pubblico.

Don Mimmo, calabrese, 62 anni il prossimo 20 gennaio ha guidato per 20 anni a Catanzaro il centro calabrese di solidarietà Ets, e sulla solidarietà e l'inclusione ha puntato quando nel 2016 è stato eletto alla sede vescovile di Cerreto Sanita – Telese e Sant'Agata de'Goti, proprio da Papa Francesco. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 3 settembre del 2016 nella Chiesa cattederale di catanzaro dall'Arcivescovo Bertolone, per poi essere nominato il 12 dicembre del 2020 Arcivescovo Metropolita di Napoli, prendendo possesso dell'Arcidiocesi il successivo 2 febbraio del 2021. Ed oggi don Mimmo è stato presente alla messa di Papa Francesco con i nuovi Cardinali, per lui anche gli auguri di Manfredi, sindaco di Napoli, che ha parlato di grande felicità e di un percorso che continua e che col suo nuovo ruolo potrà essere ancora più forte e significativo:

"Sono molto felice. Ieri è stata una bellissima cerimonia e don Mimmo era molto felice e anche molto impegnato sulle questioni della città. Insieme abbiamo condiviso la necessità di continuare questo percorso che, dal suo ruolo nuovo, potrà essere ancora più forte e significativo".