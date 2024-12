Napoli, volontariato e gentilezza: domani il secondo appuntamento In campo Csv e città metropolitana

Domani, mercoledì 11 dicembre, il secondo dei due appuntamenti promossi dal Csv e dalla città metropolitana di Napoli nell’ambito del progetto costruiamo gentilezza per evidenziare come gentilezza e solidarietà possano essere forza motrice di trasformazione sociale.

A Napoli, presso il Centro Congressi Tiempo, alle ore 15, si terrà, infatti, l’evento “Volontari costruttori di gentilezza”, un momento di riflessione e confronto che vedrà la partecipazione, del vice sindaco della città metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, del presidente del centro servizi di volontariato (Csv) di Napoli, Nicola Caprio, di Armida Filippelli, assessore alla formazione professionale della regione Campania,di Marianna Salierno, consigliera metropolitana delegata alla scuola, Renata Monda, presidente del comitato unico di garanzia (Cug) della città metropolitana di Napoli, Anna Vitiello, ambasciatrice del progetto costruiamo gentilezza e responsabile per i comuni vesuviani, e Mariangela Mandia, creative manager di sistema bellezza management.

L’evento, come quello del 3 dicembre scorso tenutosi a Sant’Antonio Abate, rientra in quelli previsti dal Csv in segno di adesione a città metropolitana di Napoli capitale nazionale del progetto costruiamo gentilezza 2024: con presidi in circa 40 Comuni, Csv Napoli sostiene, infatti, l’iniziativa attraverso attività che diffondano pratiche gentili e solidali per rafforzare le comunità locali.

Il convegno costituirà, inoltre, un momento per conoscere i dati del volontariato nell’area metropolitana partenopea e per valorizzare il ruolo fondamentale dei volontari come protagonisti attivi del cambiamento e della coesione sociale.