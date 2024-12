Stellantis, Ciarambino: la politica si unisca per tutelare la nostra industria L'appello della vice presidente del consiglio regionale della Campania

"Oggi al tavolo indetto dal presidente De Luca in Regione Campania sulla vicenda Stellantis e al quale ho partecipato con grande convinzione, ho ribadito quanto sia indispensabile che si faccia squadra, al di là dei colori politici per difendere le eccellenze produttive dell'automotive campano - dichiara Valeria Ciarambino, vice presidente del consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - Per questo come vicepresidente del Consiglio, all'indomani del tavolo al Mimit previsto per il 17 dicembre, promuoverò un incontro tra sindacati e consiglieri regionali perché la politica tutta, di ogni schieramento, si attivi concretamente e a tutti i livelli nella difesa del comparto automobilistico campano e dei lavoratori.

Bene la revoca dei licenziamenti dell'indotto, ma non bisogna dimenticare che si tratta di una soluzione temporanea di 12 mesi. Ora occorre che dalle parole si passi ai fatti, che si chiarisca quale sarà il futuro produttivo dei nostri siti, che si proceda ad investimenti importanti e che si metta a punto un piano serio di innovazione tecnologica per rendere veramente competitivi gli stabilimenti campani" ha concluso Ciarambino.