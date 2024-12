Ecco "La Santissima": l'ex ospedale militare riapre al pubblico Manfredi: "Restituiamo ai cittadini un luogo abbandonato, in attesa che sia sede di uffici"

"Please come back": con l'invito simbolico a riappropriarsi dello spazio rigenerato tra il fascino antico delle sue volte affrescate e un nuovo slancio verso la contemporaneita', riapre l'ex ospedale militare di Napoli, chiuso al pubblico dal 1992, che diventa ora un laboratorio di creativita' e di innovazione. Nasce cosi', nella palazzina "C" del piu' ampio complesso della Ss. Trinita' delle Monache, nel cuore pulsante di Napoli a meta' strada tra i Quartieri Spagnoli e il quartiere di Montesanto, "La Santissima - Community hub" la nuova operazione di rigenerazione urbana temporanea ideata da Urban value by ninetynine, insieme ad Agenzia del Demanio - direzione regionale Campania, il comune di Napoli, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e al consorzio di cooperative sociali Coop4Art, che agisce ispirandosi ai principi di mutualita' prevalente, di solidarieta', di democraticita' interna ed esterna secondo un'economia circolare e di comunita' attenta ai bisogni delle persone, parte integrante del progetto come socio attivo che condivide l'obiettivo di trasformare La Santissima - Community hub in un polo culturale e creativo di riferimento. All'inaugurazione del progetto questa mattina sono intervenuti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; il Vicesindaco e assessore all'Urbanistica Laura Lieto; il direttore regionale Campania dell'Agenzia del Demanio Mario Parlagreco; Simone Mazzarelli Ad di Urban value by Ninetynine; Alessandra Attena project leader Urban value by ninetynine e responsabile del progetto de La Santissima-Community hub; Michele Gargiulo presidente di Coop4art. Presente anche la Soprintendenza. ''Sono molto contento della riapertura dell'ex ospedale militare di Napoli. La trasformazione di uno spazio inutilizzato in un centro di innovazione, creativita' e sperimentazione e' un'iniziativa utile per il quartiere e per la citta'. E' un invito a vivere la cultura e a partecipare, un modello di rigenerazione urbana in grado di coniugare obiettivi diversi, ma ugualmente importanti. La riqualificazione degli spazi va di pari passo con la produzione di cultura, con l'offerta di alternative sociali e comunitarie, con la possibilita' di fare degli spazi luoghi vivi e pulsanti. Il progetto propone attivita' per un pubblico eterogeneo, un modello inclusivo e capace di parlare a tutti. La citta' ha sempre piu' bisogno di spazi culturali e sociali, ne stiamo aprendo tanti e il nostro impegno, come amministrazione, andra' sempre in questa direzione'', ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Abbiamo aperto le porte dell'ex ospedale militare per restituire ai cittadini di Napoli un luogo abbandonato in attesa che venga destinato a sede di nuovi uffici pubblici", ha dichiarato il direttore regionale Campania dell'Agenzia del Demanio Mario Parlagreco.

"L'Agenzia del Demanio - ha aggiunto - attraverso gli 'usi temporanei' dei beni dello Stato concretizza una efficiente e innovativa gestione immobiliare che mira ad accrescere il valore degli edifici e la loro fruizione per la comunita', soprattutto nella fasi intermedie di progettazione in cui bisogna necessariamente attendere l'avvio dei lavori di riqualificazione. Al termine della concessione, questi spazi ospiteranno istituzioni pubbliche che amplificheranno l'offerta dei servizi al territorio, non trascurando i giovani e tesaurizzando la ritrovata vitalita' del complesso Trinita' delle Monache, in assoluta sinergia con il Comune di Napoli", ha concluso. Urban Value by Ninetynine, con il suo modello operativo volto a restituire valore a spazi inutilizzati, trasformandoli in centri vivi e pulsanti (nel 2018 Urban Value, a Napoli, ha realizzato il progetto di rigenerazione urbana temporanea di Palazzo Fondi) ha sviluppato per ognuno dei quattro piani de "La Santissima - Community hub" un progettato ad hoc per ospitare attivita' diverse e complementari, in grado di valorizzare al meglio gli ambienti rigenerati. Gli spazi polifunzionali sono stati concepiti per adattarsi alle esigenze di una programmazione ricca, multidisciplinare e dal respiro internazionale che spaziera' dalla musica all'arte contemporanea, dal cinema alla formazione, fino alle arti performative e agli incontri di comunita'. I partner residenti non si limitano a condividere gli spazi ma sostengono l'obiettivo comune di valorizzare lo spazio attraverso progetti innovativi e inclusivi contribuendo cosi' a fare de La Santissima - Community hub un vero polo anche di produzione culturale. "Il modello di rigenerazione proposto da Urban Value crea valore e attivazione sociale nel brevissimo termine. Attraverso una sequenza sistematica di attivita' temporanee coordinate fra loro ad alto valore aggiunto, riusciamo a minimizzare e distribuire l'investimento necessario al recupero dell'immobile stesso sulle singole attivita' che ospitiamo. Non sono quindi necessari grandi investimenti iniziali e viene garantita una notevole varieta' di contenuti e pluralita' di operatori. Tutti i soggetti coinvolti traggono il massimo vantaggio dal progetto: la proprieta' abbatte i rischi derivati dal disuso e offre alla collettivita' contenuti di valore; il territorio ne ricava un importante indotto e una positiva ricaduta sociale; i soggetti interessati a utilizzare lo spazio possono accedervi senza doversi fare carico di grandi investimenti. E' un progetto inclusivo che permette a una pluralita' di realta', a prevalenza di natura culturale, di accedere a uno spazio altrimenti inaccessibile per una singola attivita' temporanea e di contribuire a rigenerare un bellissimo angolo della citta'", ha spiegato Simone Mazzarelli Ad di Urban value by ninetynine che ha gia' recupero di oltre 200 mila metri quadrati coinvolgendo il piu' ampio numero di operatori, garantendo gli utilizzi piu' variegati, generando 60 milioni di euro di indotto sul territorio. "Il nostro obbiettivo e' la creazione di un polo culturale e creativo in cui poter favorire lo sviluppo di progetti e le sinergie. Iniziamo il nostro viaggio in compagnia di piu' di 20 realta' che lavoreranno permanentemente all'interno dell'immobile e contiamo di poterne ospitare tante altre. Apriamo con un calendario di eventi a cadenza settimanale per tutto il mese di dicembre e gennaio contando di arrivare nel breve termine a definire un palinsesto di eventi aperti al vasto pubblico oltre ad attivita' di formazione e quelle legate all'infanzia", ha dichiarato Alessandra Attena, project leader Urban value by ninetynine responsabile del progetto de La Santissima-Community Hub, dopo aver guidato dal 2018 al 2024 l'esperienza di Palazzo Fondi a Napoli firmata anch'essa da Urban value. "La sfida di Coop4Art e' sempre stata, a partire dai suoi primi passi nel quartiere Sanita', quella di innescare un circuito virtuoso tra soggetti del territorio che portasse a una reale rigenerazione urbana. Questa sfida de La Santissima Community hub rappresenta per noi un naturale, per quanto ambizioso, proseguimento di quel percorso nato anni fa", ha commentato il presidente di Coop4art, Michele Gargiulo. (