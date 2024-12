Napoli, Ferrante: ex caserma Boscariello sarà presidio legalità La struttura consentirà di riunire in un’unica sede diversi organismi della polizia

"La Cittadella della sicurezza, che sorgerà al posto dell’ex Caserma Boscariello di Napoli, consentirà di riunire in un’unica sede diversi organismi della polizia, diventando così un presidio di legalità strategico per la città. Come Governo stiamo investendo oltre 300 milioni di euro per la realizzazione del nuovo Polo che sorgerà tra i quartieri di Scampia e Miano, destinato a garantire la sicurezza del territorio ma anche ad essere un simbolo di rigenerazione del tessuto urbano".

Lo dichiara il sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante, a margine della riunione convocata presso la Prefettura di Napoli.

"Si tratta di un’opera di grande importanza per Napoli e, per questo, vogliamo rendere sempre più celere l’iter realizzativo. Dopo la conclusione della progettazione esecutiva la Stazione appaltante potrà procedere alle attività esecutive, con l’obiettivo di indire la gara a settembre 2025. La Cittadella della Sicurezza di Napoli, strettamente connessa al progetto della Grande Nunziatella, sarà un ulteriore tassello del percorso di sviluppo della città che come Governo stiamo promuovendo".