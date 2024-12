Comune di Napoli, entrano in servizio amministrativi e assistenti sociali L'annuncio dell'assessore al welfare, Trapanese

Da lunedì 16 dicembre inizieranno il loro nuovo lavoro nel Comune di Napoli 66 addetti amministrativi e 30 assistenti sociali. Di questi, 30 addetti amministrativi saranno dedicati alle attività territoriali nelle 10 municipalità, mentre i rimanenti saranno assegnati agli uffici dell'area Welfare.

Anche gli assistenti sociali, in gran parte, saranno messi a disposizione del territorio nelle varie municipalità.

"Queste nuove assunzioni, rese possibili grazie al Fondo Povertà, rappresentano un ulteriore passo nel processo di riqualificazione e riorganizzazione dell'area Welfare che questa amministrazione ha avviato sin dai primi mesi, con il prezioso supporto e la piena condivisione della Direzione generale. Questo percorso ha l'obiettivo di rafforzare i servizi sociali, valorizzando il lavoro fondamentale svolto quotidianamente da chi opera in questo settore. In un contesto complesso e spesso caratterizzato da emergenze sociali, il potenziamento delle risorse umane è essenziale per offrire un supporto più efficace e tempestivo ai cittadini, garantendo la tutela dei diritti e il benessere delle comunità più fragili. Auguro a tutti un buon lavoro", ha detto l'assessore alle politiche sociali, Luca Fella Trapanese.