Voragine a Secondigliano, si lavora senza sosta per tornare alla normalità Il nodo più complicato restano le 66 persone evacuate per l'esplosione della condotta idrica

Dopo l’esplosione della condotta idrica di via Cupa Vicinale dell’Arco a Secondigliano, proseguono gli interventi di ripristino e messa in sicurezza.

Gravi disagi, da giorni, per i residenti del quartiere napoletano ma anche per i cittadini di Arzano e Casavatore, dove sono state dislocate delle autobotti per garantire la fornitura d’acqua.

Nelle ultime ore sprint dei lavori, il ritorno alla normalità è più vicino ma non per tutti. Restano ancora incerti, infatti, i tempi per il rientro a casa delle 21 famiglie sgomberate a Secondigliano. In totale sono 66 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo l’esplosione della condotta.

La vicenda è monitorata dalla Prefettura di Napoli, che ha convocato da subito il Centro coordinamento soccorsi per seguire da vicino le operazioni.