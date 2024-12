Sicurezza a Napoli: nuova illuminazione in Piazza Mercato e del Carmine L'impianto in funzione entro Natale

Entrerà in funzione entro Natale il nuovo impianto di illuminazione della zona di Piazza Mercato e Piazza del Carmine.

Completati i lavori stradali e le opere civili e risolto un annoso contenzioso con la ditta esecutrice, sono state avviate le verifiche per la presa in consegna dell’impianto di pubblica illuminazione da parte del soggetto gestore per il Comune di Napoli. Lo rende noto Palazzo San Giacomo.

"A conclusione delle verifiche, in corso in questi giorni e che saranno completate prima delle festività natalizie, sarà possibile dismettere quasi del tutto l’impianto esistente e utilizzare per l’illuminazione di piazza Mercato e piazza del Carmine l’impianto nuovo e una piccola porzione di quello preesistente. In una prima fase alcuni corpi luce preesistenti coesisteranno con gli elementi a led nelle more dell’integrale passaggio alla nuova tecnologia previsto per la prossima primavera. L’impianto di pubblica illuminazione, per un costo di circa 5 milioni, è stato realizzato nell’ambito dell’intervento Riqualificazione spazi urbani – Lotto III incluso nel Grande Progetto Centro storico di Napoli - valorizzazione del sito Unesco in concomitanza dei lavori realizzati in piazza Mercato e piazza del Carmine, nonché nelle strade provenienti da via Duomo: via Fossataro, piazzetta Oronzo De Donno, via Ludovico Bianchini, piazza sant’Eligio, via Campane a sant’ Eligio", fanno sapere dal Comune.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione delle strade e delle piazze citate mediante il rifacimento della pavimentazione e l’inserimento di elementi di arredo urbano e la ristrutturazione dell’impianto fognario e l’efficientamento di quello della pubblica illuminazione con il passaggio dalla tecnologia tradizionale a quella a led.