Buona sanità: al Cardarelli i pazienti premiano medici e infermieri Alla cerimonia sarà presente il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca

E' in programma per domani alle ore 12 presso il Salone Moriello (secondo piano del Padiglione N) lo scambio di auguri con tutta la comunità ospedaliera del Cardarelli in occasione delle imminenti festività natalizie.

Nel corso dell'incontro, i pazienti che hanno segnalato medici, infermieri e reparti attraverso lettere di encomio, premieranno direttamente i reparti in cui loro stessi o i propri familiari sono stati assistiti.

Alcuni riconoscimenti saranno consegnati da rappresentanti dei vigili del fuoco, dei carabinieri subacquei e della polizia penitenziaria.

Nel coso della giornata, che vedrà la presenza del presidente della regione Vincenzo De Luca, il direttore generale Antonio d'Amore illustrerà dati e performance dell'attività del 2024 e i progetti per il futuro.