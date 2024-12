In Piazza Municipio a Napoli la maxi Natività dei maestri di San Gregorio Torna la tradizione dopo la controversa installazione di Pesce

E' stata inaugurata ieri sera in Piazza Municipio "La Natività napoletana", un’opera a grandezza naturale realizzata dai maestri artigiani dell’associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno - coordinati dal presidente Vincenzo Capuano - in collaborazione con i maestri sarti dell’associazione Le Mani di Napoli, le associazioni dei Maestri Ceramisti e i ragazzi del Polo della Arti Caselli Palizzi, che hanno realizzato gli abiti e le anfore presenti sulla scena della Natività, e con gli artigiani del Borgo Orefici.

Per lo slargo del centro di Napoli, dunque, un ritorno alla tradizione dopo le settimane contraddistinte dall'animato dibattito sul "Pulcinella" di Gaetano Pesce.

"L’opera è collocata al centro della piazza, come baricentro fra Palazzo San Giacomo, il Maschio Angioino e il Porto, di fronte alla magica presenza del Vesuvio. L’opera restituisce l’immagine di una città che si pone, in queste festività natalizie, come simbolo di un messaggio di pace rivolto a tutto il mondo, che parte proprio da Napoli, esempio, nei secoli, di accoglienza e inclusione", si sottolinea dal Comune di Napolio.

Alla presentazione, con il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al Turismo Teresa Armato, hanno partecipato, tra gli altri il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il pro-vicario generale della Curia di Napoli don Gennaro Matino e il maestro Vincenzo Capuano direttore artistico dell'opera e presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno.