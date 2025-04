Grande successo per la mostra "Mimmo Jodice. Napoli Metafisica" al Castel Nuovo L'omaggio del sindaco di Napoli: ampliamo ancora di più l'offerta culturale della città

Straordinaria partecipazione di pubblico e grande entusiasmo hanno segnato il primo giorno della mostra "Mimmo Jodice. Napoli Metafisica", aperta negli ambienti della Cappella Palatina, della Cappella delle Anime del Purgatorio e dell’Armeria di Castel Nuovo.

L’apertura straordinaria gratuita promossa in occasione della giornata inaugurale ha registrato un flusso costante di visitatori, oltre mille già nelle prime ore del mattino, a testimonianza dell’intenso legame tra la città e uno dei suoi più alti e poetici interpreti. Riscontri positivi che sono proseguiti anche oggi.

L’esposizione, promossa dal Comune di Napoli e finanziata con fondi POC (Programma Operativo Complementare) della Regione Campania – è fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e curata da Vincenzo Trione nell’ambito del programma Napoli contemporanea 2025, come ricorda Palazzo San Giacomo.

Realizzata in collaborazione con lo Studio Mimmo Jodice e la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, si sviluppa in otto sezioni, ispirate ad altrettanti archetipi dell’immaginario metafisico (“Lontananze”, “Archi”, “Colonne”, “Statue”, “Monumenti”, “Ombre”, “Apparizioni”, “Vuoti”) e vede 56 opere fotografiche di Jodice, 5 delle quali inedite, in dialogo con 7 dipinti di de Chirico. Ne emerge il profilo di Mimmo Jodice quale artista spirituale, mirabile nell’utilizzare i luoghi come se fossero pezzi di imprevedibili nature morte.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha omaggiato l’artista con una targa celebrativa, sottolinea: "Una mostra straordinaria, subito apprezzata da migliaia di napoletani e turisti. Abbiamo ampliato l'offerta culturale e valorizzato finalmente il nostro museo civico. Una grande soddisfazione per l'intera amministrazione".

A completare la mostra, il cui concept allestitivo e illuminotecnico è curato dall’architetto Giovanni Francesco Frascino, un estratto dell’intenso documentario “Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice” di Mario Martone e una poesia inedita dedicata all’artista da Valerio Magrelli. La comunicazione e l’organizzazione del progetto espositivo sono a cura della casa editrice Electa, la realizzazione a cura di Opera Laboratori. La mostra, visitabile fino al 1° settembre 2025, rappresenta anche una tappa importante nel progetto di valorizzazione di Castel Nuovo, recentemente oggetto di importanti interventi strutturali e allestitivi. Un’occasione unica per visitare il monumento e per riscoprire la città di Napoli attraverso lo sguardo di un maestro della fotografia contemporanea.