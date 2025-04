Spari durante la processione dopo la lite scoppiata tra due donne Due feriti: nessuno grave

Nel pomeriggio di ieri, in via Tappia, nella zona delle Case Nuove, durante la processione della Madonna dell'Arco è scoppiata una lite tra due donne. Due persone che stavano assistendo alla processione sono stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da un uomo. Sul posto è giunta un'auto della polizia. Due i feriti, nessuno in pericolo di vita: un 23enne portato all'Ospedale del mare e un 31enne portato al Vecchio Pellegrini. Sono in corso le indagini degli agenti del Commissariato Vicaria.