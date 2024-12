Un anello anti-traffico per la zona ospedaliera di Napoli La Regione Campania investirà 10 milioni di Euro per la progettazione

Un importante passo per risolvere le criticità legate al traffico e all'accessibilità nella zona ospedaliera di Napoli è stato compiuto grazie all'impegno della Regione Campania. Con un finanziamento di circa 10 milioni di euro, la Regione ha dato il via alla progettazione di un'opera che mira a migliorare notevolmente la viabilità e l'accesso alle strutture ospedaliere più rilevanti del Sud Italia. Il progetto riguarda la realizzazione di un anello stradale che collegherà la zona ospedaliera alle principali arterie di traffico, alleviando le problematiche di congestionamento che da tempo affliggono l'area. L'intervento, che prevede l'adeguamento della Tangenziale di Napoli e la creazione di un collegamento diretto alla zona ospedaliera, rappresenta una risposta concreta alle difficoltà quotidiane di chi si muove verso e all'interno di questa zona cruciale per la salute pubblica.



Il Progetto

La progettazione prevede la costruzione di un anello viario che si estende da vari punti chiave dell'area metropolitana di Napoli, tra cui l'Asse Mediano, la perimetrale di Melito/Scampia, via dei Ciliegi e la Tangenziale. Saranno realizzati tre nuovi svincoli fondamentali: uno per la zona di Chiaiano, uno per la zona ospedaliera e uno per Camaldoli. Questi nuovi accessi consentiranno una penetrazione più fluida al Comune di Napoli dall'area nord, nord-est e sud-ovest, riducendo notevolmente il traffico nelle aree urbane circostanti. L’obiettivo principale del progetto è il decongestionamento delle strade adiacenti alla collina di Camaldoli e l'accesso diretto all'area ospedaliera, che ospita alcune delle strutture sanitarie più importanti del Sud Italia. Il miglioramento della viabilità permetterà di garantire una maggiore efficienza e sicurezza sia per i pazienti che per i lavoratori del settore sanitario.



Un'opera Strategica per il Futuro

Il valore complessivo dell'opera, che si sviluppa in più fasi, è stimato in circa 800 milioni di euro. Un primo lotto del progetto, del valore di 100 milioni di euro, era stato precedentemente candidato a finanziamento tramite i fondi FSC (Fondi Sviluppo e Coesione), ma a causa dei tagli operati dal Governo, non è stato finanziato. Tuttavia, la Regione Campania, sotto la guida del presidente Vincenzo De Luca, ha deciso di investire in questa fase progettuale, con l’intento di porre le basi per il futuro finanziamento dell'intera opera. In una nota ufficiale, la Regione ha sottolineato l'importanza di questo progetto non solo per Napoli, ma per tutto il Sud Italia, evidenziando come il miglioramento della viabilità nella zona ospedaliera avrà effetti positivi sulla qualità della vita e sull'efficienza dei servizi sanitari. Una volta completato, l'anello stradale contribuirà a ridurre i tempi di percorrenza verso le strutture ospedaliere, facilitando il trasporto di pazienti e operatori sanitari. Inoltre, l'opera rappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema di mobilità più integrato e sostenibile per l'intera area metropolitana di Napoli, migliorando l'accessibilità e riducendo il traffico urbano.