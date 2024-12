Cardarelli: in un video gli auguri di Natale dei pazienti Tre volti, tre storie di cura e buona sanità

Gino, Marika, Rino. Pazienti e loro familiari sono i protagonisti del video con cui il Cardarelli intende fare gli auguri di Natale ai cittadini napoletani e non solo. Tre volti, tre storie di cura, tre voci diverse ma sovrapponibili che rappresentano una testimonianza di "buona sanità".

Le interviste rientrano nel format "Un grazie sotto l'albero - gli auguri dei pazienti" disponibile sui canali social e YouTube dell'azienda ospedaliera. Sono state realizzate a margine dell'evento di Natale al Salone Moriello dello scorso 19 dicembre.

Un'occasione in cui a premiare i reparti (medici, infermieri, Oss) sono stati direttamente i cittadini sottoposti a cure al Cardarelli e i loro familiari.

Nel corso dell'anno, l'ospedale partenopeo raccoglie e pubblica lettere di encomio e segnalazioni che provengono da pazienti e loro familiari nell'ambito della rubrica settimanale "Storie in corsia", una testimonianza di vita che ricorda quanto sia importante prendersi cura degli altri e quanto la medicina sia uno strumento potente non solo per dare salute ma anche per restituire fiducia.

Parte dei protagonisti del video "Un grazie sotto l'albero" hanno scritto al Cardarelli a margine del proprio percorso di cura, scegliendo di condividere, anche davanti alla telecamera, la loro esperienza di cura con quanti soffrono e si rivolgono alla sanità pubblica per ricevere una risposta.

Dice Antonio d'Amore, direttore generale: "Un progetto che va nella direzione dell'umanizzazione delle cure e della presa in carico globale del paziente. In queste ore speciali il pensiero va a tutto il personale del Cardarelli, soprattutto a coloro che sono in servizio nei reparti, lontani dalle loro famiglie perché impegnati a garantire assistenza a chi ne ha bisogno, come in ogni giorno dell'anno. A loro va il nostro ringraziamento e gli auguri più sinceri"