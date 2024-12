"Napoli non è un b&b": adesivi di protesta contro gli eccessi del turismo La mobilitazione dell'Udu: "Per studenti e lavoratori trovare sistemazione è un'impresa titanica"

“A Napoli un'ondata di messaggi contro la turistificazione travolgono le lockbox e i b&b cittadini, ma non solo. Nella città partenopea, in periodo festivo, 4 notti arrivano a fruttare ai proprietari di un bilocale tra i 600 e gli 800 euro. E di queste case, adibite a b&b, Napoli è straripante. Per studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici, per qualsiasi persona in cerca di casa, trovare casa a Napoli, oggi, è impresa titanica. Il flusso incontrollato di turisti e l'assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni, l'emergenza abitativa diventa ogni mese più allarmante”.

Da questo nasce l'iniziativa "Napoli non è un b&b", messa in campo dall’Udu Napoli, affinché restare abitante sia un diritto affermato a gran voce per lottare contro il caro affitti. Contro le lockbox e il check-in a distanza, per una regolamentazione sul numero di case destinate agli affitti brevi, quartiere per quartiere, e l'affermazione del canone concordato anche per gli affitti brevi, cioè inferiori ai 30 giorni. Il messaggio è chiaro: stop alla speculazione e allo strapotere del privato, maggiori investimenti sull'edilizia pubblica e garanzia del diritto alla casa.

“Napoli sta vivendo una turistificazione selvaggia senza limiti e senza regole. È necessario intervenire, perché gli effetti sono devastanti sia sul piano culturale quando su quello abitativo, con l’espulsione di lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse dal centro antico della città di Napoli, che sta diventando una Disneyland per turisti”. Così il segretario Cgil Napoli e Campania, Raffaele Paudice, commenta l’iniziativa dell’Udu Napoli.

“È necessario - sostiene Paudice - porre un argine a tutto ciò, regolamentando questo fenomeno. Appoggiamo fortemente l’iniziativa messa in atto dall’Udu perché anche noi crediamo che sia necessario ridimensionare e riportare alla legalità il numero di b&b in questa città. Cominciando dalle lockbox, che sono già state oggetto di un provvedimento da parte del Ministero dell’Interno. Bisogna fare di più, bisogna avere più coraggio come già avvenuto in altre città, a partire da Firenze. Napoli e l’amministrazione comunale devono dare un segnale – conclude - e noi ci batteremo affinchè questo avvenga”.