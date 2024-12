Partecipate al Comune di Napoli, Forza Italia all'attacco Terme di Agnano, Citysightseeting e differenziata: è lungo l'elenco dei problemi

"Oggi in discussione il piano di razionalizzazione delle partecipate. Non possiamo che evidenziare ancora una volta il mancato cambio di passo sulle stesse. Scelta sbagliata la vendita delle quote di Napoli citysightseeting, l’incredibile constatazione dell’enorme ritardo sulla raccolta differenziata in molte municipalità, i mancati interventi sugli erp della Napoli Servizi fino alla condizione da troppo tempo precaria dei lavoratori delle Terme di Agnano". Così, in una nota, il gruppo consiliare di Forza Italia Napoli.

"Insomma non possiamo che dirci pienamente insoddisfatti dopo tre anni della gestione delle partecipate. Forza Italia vota convintamente no contro la delibera che approva questa non riorganizzazione delle partecipate", l'affondo degli azzurri.