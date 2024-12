Napoli, funicolare di Chiaia: fallito l'impegno di riaprirla entro fine 2024 Il 1° gennaio prossimo inizierà il 28esimo mese di chiusura dell'impianto

"Entro il 31 dicembre 2024 era l'ultimo impegno assunto per la riapertura della funicolare di Chiaia, dopo ben 27 mesi da quando, il 1° ottobre del 2022, i treni si erano fermati. Invece purtroppo i 15mila "orfani" dell'impianto a fune, tra proteste e rabbia, hanno dovuto prendere atto dell'ennesima promessa mancata dal momento che l'impianto chiuderà il 2024 con i cancelli sbarrati.

Al riguardo ogni ulteriore previsione per una possibile data di ripresa del servizio, si scontra con la triste realtà che, dopo i tanti annunci flop, le bocche restano cucite. Le uniche certezze dunque sono che l'impianto è ancora chiuso, benché addobbato come un albero natalizio, e che il 1° gennaio prossimo inizia il 28esimo mese di fermo: una maglia nera mondiale ".

A tenere la contabilità dei giorni di chiusura dell'impianto a fune vomerese è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da lustri impegnato a segnalare le vicende e purtroppo i tanti, troppi malfunzionamenti che da tempo sta caratterizzando il trasporto su ferro a Napoli, fondatore sul social network Facebook del gruppo: "Napoli: gli "orfani" della funicolare di Chiaia", che conta oltre 1.200 iscritti.

"In verità, i lavori per la revisione ventennale dovevano iniziare subito dopo l'ultima corsa, avvenuta il 30 settembre 2022 ricorda Capodanno -. Invece i cancelli delle stazioni rimasero sbarrati senza che, per oltre un anno, si osservassero operai al lavoro, nel mentre le gare d'appalto continuavano ad andare deserte, assestando un altro duro colpo a un trasporto pubblico che a Napoli notoriamente fa acqua da tutte le parti, come dimostrano le cronache quotidiane tra fermi improvvisi e sospensioni del servizio. Le ripercussioni sulla viabilità, in questo lungo periodo, si sono aggravate anche per la totale mancanza di mezzi sostitutivi, che avrebbe dovuto predisporre l'Anm, l'azienda napoletana per la mobilità, cosa che però non è avvenuta.

Pure la navetta su gomma NC, che collegava via Cimarosa con il parco Margherita, dopo un breve periodo di funzionamento, è stata sospesa, senza essere più riattivata nonostante le numerose proteste al riguardo ".

"Cosicché - sottolinea Capodanno - il traffico al Vomero ogni giorno ha continuato ad andare in tilt, con strade e piazze bloccate, in particolare nelle ore di punta, all'ingresso e all'uscita delle scuole, segnatamente nel quadrilatero via Cimarosa, via Bernini, via Stanzione, via Annella di Massimo, ripercuotendosi poi lungo le arterie che si dipartono da piazza Medaglie d'Oro fino a piazza Vanvitelli ".

"Nel frattempo - puntualizza Capodanno - è andato mano a mano crescendo il disappunto misto a rabbia per l'eccessiva durata del fermo dell'impianto a fune, per il quale solo a maggio dell'anno scorso, al quarto tentativo, fu aggiudicata la gara d'appalto per i lavori. Sentimenti alimentati dal dato che, benché si tratti di opere importanti che riguardano la sostituzione di tutte le apparecchiature elettriche, elettromeccaniche e meccaniche della sala argano e degli impianti connessi alla trazione, appaltati per un importo complessivo di poco meno di 7 milioni di euro, la loro durata ha superato i dieci mesi originariamente indicati per la loro esecuzione, dal momento che i lavori sono iniziati nei primi giorni del mese di ottobre dell'anno scorso. Da considerare inoltre che, al termine dei lavori, occorre effettuare un lungo quanto meticoloso pre-esercizio al fine di garantire la sicurezza dell'impianto e infine ottenere il nulla osta dell'Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, prima di poter riaprire l'impianto al pubblico ".

"Comunque vada - conclude Capodanno - la funicolare di Chiaia, la prima ad essere realizzata tra le quattro presenti nel capoluogo partenopeo, sarà rimasta ferma per quasi due anni e mezzo, a fronte dei sei mesi indicati nel primo bando per i lavori di revisione ventennale: un tempo dunque quasi quintuplicato, peraltro più o meno uguale a quello che, alla fine dell'ottocento e con le tecnologie dell'epoca, occorse per la sua costruzione che iniziò nel maggio del 1887 per concludersi con l'inaugurazione avvenuta il 17 ottobre 1889.

Battendo inoltre ampiamente il primato negativo fin qui detenuto da un'altra funicolare partenopea, la funicolare Centrale, che, anch'essa per i lavori di revisione ventennale, rimase chiusa al pubblico dal 1° agosto 2016 al 22 luglio 2017, dunque "solo" per quasi di un anno ".