Minaccia di morte e aggredisce vicino: la polizia scongiura tragedia di Natale Il tempestivo intervento della volante, a Portici ha evitato il peggio

La polizia ha arrestato un 60enne napoletano, con precedenti per atti persecutori. Gli agenti del commissariato di Portici - Ercolano, sono intervenuti in Piazza San Ciro a Portici, per la segnalazione di una lite tra due uomini.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione il quale, indicando un'altra persona poco distante, a lui conosciuta poiché suo vicino di casa, ha raccontato di essere stato aggredito e minacciato con un paio di forbici, come avvenuto in altre occasioni, poco prima, nei pressi del cortile Acampora.

L'aggressore alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga ma, anche grazie all’ausilio dei poliziotti del commissariato di San Giorgio a Cremano, è stato prontamente bloccato dagli operatori e trovato in possesso, altresì, di 4 involucri di cocaina.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato e sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.