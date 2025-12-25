Sospreso con la droga dalla polizia: Natale in manette per un 24enne nigeriano E' stato sorpreso mentre cedeva la sostanza stupefacente in cambio di denaro ad un cliente

La polizia ha arrestato un 24enne nigeriano con precedenti, anche specifici, e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marvasi, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il 24enne, trovandolo in possesso di un involucro di marijuana, 3 involucri di hashish, 42 compresse di farmaco psicotropo e 240 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.