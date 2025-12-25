Sospreso con la droga dalla polizia: Natale in manette per un 24enne nigeriano

La polizia ha arrestato un 24enne nigeriano con precedenti, anche specifici, e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marvasi, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.
I poliziotti, intervenuti tempestivamente hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il 24enne, trovandolo in possesso di un involucro di marijuana, 3 involucri di hashish, 42 compresse di farmaco psicotropo e 240 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.