Lotta al consumo e spaccio di droga a Caivano: arrestato un 60enne Controlli rafforzati in occasione delle festività natalizie

La polizia ha arrestato un 60enne caivanese, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, due agenti dell’ufficio prevenzione generale, liberi dal servizio, nel transitare in via Atellana a Caivano, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un giovane che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, con l’ausilio del personale del Commissariato di Afragola, hanno raggiunto e bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 10 grammi e di 15 euro.

Hanno poi controllato l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto 3 involucri di cocaina del peso di circa 86 grammi, un involucro di marijuana del peso di circa 5 grammi e circa 7000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.