De Luca inaugura la nuova viabilità nell'area Asi di Caivano In funzione le rampe di collegamento con la Statale Sannitica: opera fondamentale contro il caos

"Questa bretella è un'opera importante, ben pensata, è stato fatto un bel lavoro dalla Città Metropolitana. È anche questo un segno di rinascita, di sviluppo, di incentivo all'occupazione in un territorio che è comunque strategico per la Regione Campania: l'area nord di Napoli". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato l'inaugurazione delle rampe di collegamento tra la zona Asi di Caivano e la Statale Sannitica, in direzione Marcianise.

Progetto da 1 milione 800mila euro atteso da 40 anni, fondamentale per decongestionare il traffico veicolare a Caivano e rendere più semplici i flussi per le migliaia di mezzi pesanti che attraversano ogni giorno il territorio.

"Siamo davvero orgogliosi - ha detto il vicesindaco metropolitano Cirillo - di inaugurare quest'oggi un'opera così importante che va a servire un bacino d'utenza costituito per la maggior parte da imprese e operatori economici, ai quali dobbiamo garantire il massimo livello di efficienza dei servizi per consentire loro di essere il più possibile competitivi. Tra l'altro, questo collegamento ha un valore ancor più strategico se si considera il fatto che va ad unire due realtà industriali ed economiche, quella della zona ASI di Caivano e quella di Marcianise, che rappresentano un po' la locomotiva dello sviluppo, con tante aziende produttrici e tanti centri commerciali di assoluto livello, dell'area metropolitana di Napoli e dell'intera regione Campania".

Solo la zona ASI di Caivano, infatti, raggruppa circa 115 realtà produttive localizzate in 102 lotti, si espande su un'area di ben 2 milioni e 250 mila metri quadrati e vede quotidianamente impegnati sul territorio 3.760 addetti, che diventano quasi seimila se si considera anche l'indotto.