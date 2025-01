Vele sgomberate a Scampia, Meloni esulta: "Replichiamo il modello Caivano" "Lo Stato c'è e sta dalla parte dei cittadini onesti e di chi ha bisogno"

Ultimate ieri le operazioni di sgombero dei restanti 11 nuclei familiari alla Vela Rossa, ora può partire l'abbattimento per la riqualificazione di Scampia. Evento salutato con soddisfazione dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sui social ha esaltato il risultato raggiunto per il quartiere alla periferia di Napoli.

"Grande soddisfazione per il completamento dello sgombero delle Vele di Scampia, operazione decisiva per avviare il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana di un territorio complesso ma che può cambiare volto. Con determinazione, costanza e impegno.

Scampia-Secondigliano è anche una delle sette aree di recente individuate dal Governo dove poter replicare il modello già sperimentato con successo a Caivano - ricorda Meloni -. Ringrazio il ministro Piantedosi, il prefetto di Napoli, il sindaco, le forze dell’ordine e tutte le istituzioni coinvolte, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo. Lo Stato c’è, e sta dalla parte dei cittadini onesti e di chi ha bisogno, e non ha intenzione di indietreggiare di fronte al degrado, all’illegalità e all’abusivismo".