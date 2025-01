Vento forte e mare molto mosso, collegamenti a singhiozzo con le isole Sospesi i collegamenti veloci, incertezza dettata dal maltempo

Giornata difficile per i trasporti via mare nel golfo di Napoli: il vento forte ed il mare molto mosso hanno ostacolato la regolarità dei servizi di collegamento con le isole di Ischia e Procida.

Cancellate alcune corse degli aliscafi, sospesi tutti i trasferimenti veloci da e per il porto di Forio, regolari quelli in partenza ed arrivo a Casamicciola e cancellate diverse corse previste da Molo Beverello per gli approdi di Marina Grande a Procida ed Ischia Porto.

Regolari sino ad ora invece le corse operate per le due isole con navi traghetto, sia da Napoli Porta di Massa che Pozzuoli.