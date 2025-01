Lo spettacolare omaggio di Napoli a Pino Daniele: la sua musica nei vicoli Le sonorità del bluesman partenopeo accompagnato cittadini e turisti

Nel giorno in cui ricorre il decimo anniversario della morte, Napoli ha voluto rendere omaggio a Pino Daniele. Tantissime le iniziative per celebrare il bluesman, capace di portare le sonorità partenopee in tutto il mondo.

Il tributo più siuggestivo certamente quello che gli è stato dato nei vicoli della sua infanzia. La sue melodie inconfondibili hanno accompagnato fan, visitatori e residenti nei vicoli di Santa Chiara.

Moltissimi si sono fermati ad ascoltare e scattare foto al murale dedicato all'artista.

Il Comune di Napoli ha voluto ricordare il cantautore con due giornate di attività. Oggi il tour, realizzato grazie alla collaborazione con il FAI, partito da Piazza Santa Maria La Nova, a pochi passi dalla sua casa natìa, fino all'Istituto Elena di Savoia Diaz, dove l'artista si diplomò. Ogni locale ha proposto la sua personale compilation, poi nel pomeriggio spazio alle performance acustiche proposte dagli artisti di strada.

Domenica l'itinerario nell'ambito dell'iniziativa "Napul è...", ma il calendario degli eventi è particolarmente ricco: la città non ha dimenticato uno dei suoi artisti più importanti.