Cantiere tram del Mare, si valuta l'inversione di marcia su via Colombo Simeone: "Accelerare i tempi senza aggravare le condizioni della viabilità"

Probabili disagi al traffico nei prossimi giorni a Napoli, in considerazione dei cantieri per la realizzazione della nuova e strategica linea tramviaria "del Mare", che collegherà San Giovanni a Teduccio con piazza Sannazaro. L'opera, considerata fondamentale per il potenziamento del trasporto pubblico e la riqualificazione della mobilità cittadina, è stata al centro della riunione di questa mattina.

Su proposta del presidente Nino Simeone, la Commissione Infrastrutture, Mobilità e Lavori Pubblici che si è riunita questa mattina ha avanzato una richiesta significativa: estendere le attività di cantiere anche alle ore notturne. L'obiettivo primario di questa misura è duplice: da un lato, comprimere i tempi di realizzazione di un'infrastruttura cruciale per la città; dall'altro, minimizzare l'impatto inevitabile dei lavori sulla viabilità e sulla vita quotidiana dei cittadini.

Parallelamente alla richiesta di intensificare i lavori, la Commissione ha delineato due importanti correttivi temporanei per la circolazione veicolare, volti a gestire al meglio la fase di cantiere:

Inversione temporanea del senso di marcia su via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra Portosalvo e l’Hotel Romeo.

Soppressione temporanea dell’incrocio tra via Nazario Sauro e via Acton.

Per garantire un monitoraggio costante e interventi tempestivi, è stata proposta la creazione di una task force permanente. Questa squadra operativa sarà composta da assessori competenti, rappresentanti della Polizia Municipale, tecnici comunali, esponenti dell’ACI, di ANM, dei servizi taxi e NCC granturismo. L'obiettivo è quello di seguire da vicino l'andamento dei lavori e adottare soluzioni rapide ed efficaci in caso di necessità.

Il presidente Simeone ha sottolineato con forza l'importanza di agire rapidamente, ma con un occhio di riguardo per la vivibilità urbana: "Bisogna accelerare i tempi, tutelare la città, perché un’infrastruttura di tale rilevanza non può prescindere da una programmazione che tenga conto della vivibilità urbana. La nostra proposta di attivare turni notturni risponde a una precisa volontà: procedere speditamente nella realizzazione dell’opera, senza aggravare ulteriormente le già complesse condizioni della viabilità in una zona strategica della città."

La Commissione ha inoltre rivolto un pressante appello all’Amministrazione comunale affinché potenzi la comunicazione istituzionale nei confronti della cittadinanza. L'obiettivo è garantire trasparenza e aggiornamenti costanti non solo sulle modifiche alla viabilità e sullo stato di avanzamento dei cantieri, ma anche sull'intera offerta di trasporto pubblico locale.

Infine, è stata ribadita la necessità di una stretta collaborazione tra le strutture tecniche comunali, la Polizia Municipale e le Municipalità. Questa sinergia è considerata fondamentale per un presidio efficace del territorio e per una condivisione consapevole delle decisioni operative.

La Commissione Infrastrutture ha assicurato che continuerà a seguire con la massima attenzione l'evoluzione di questo importante intervento, impegnandosi a garantire che i lavori si svolgano nel rispetto dei criteri di efficacia, sostenibilità e, soprattutto, tenendo in considerazione le esigenze dei cittadini napoletani.