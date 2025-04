Torneo internazionale dei giovani fisici: brilla la città metropolitana Salierno e Abagnale: "Segno dell'alto livello di qualità della nostra scuola"

"Siamo davvero entusiaste che a rappresentare l’Italia al torneo internazionale dei giovani fisici siano cinque ragazzi del mercalli di Napoli e del liceo Buchner di Ischia, che sono riusciti a superare una durissima selezione con i propri coetanei in tutto il paese.

Congratulazioni a loro, che hanno saputo dimostrare capacità, competenza, intelligenza, abnegazione, sacrificio e voglia di imparare e affermarsi.

È una bellissima notizia per l’area metropolitana di Napoli e per la tanto bistrattata scuola del Sud”. È quanto ha affermato la Consigliera delegata alla scuola per la città di Napoli e l’area Nord, Marianna Salierno, in relazione alla formazione della squadra italiana di cervelli che sfiderà gli studenti di tutto il mondo all’International Young Physicists Tournament, conosciuto anche come "Coppa del Mondo di Fisica”, che si terrà a Lund in Svezia, nella prima settimana di luglio.

"Questa notizia testimonia una volta di più la qualità dell’istruzione nell’area metropolitana di Napoli, lo splendido lavoro dei dirigenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico, oltre che della Città Metropolitana nel garantire le migliori condizioni infrastrutturali per la formazione dei nostri ragazzi”, ha aggiunto Ilaria Abagnale, Consigliera metropolitana delegata alla scuola per i territori flegreo, vesuviano interno e costiero.