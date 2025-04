Rissa tra giovanissimi a Giugliano: il video fa il giro dei social Cresce l'allarme sicurezza dopo quanto accaduto in piazza Gramsci

Ancora violenza tra giovanissimi in uno dei luoghi simbolo della vita cittadina. Un video che ritrae una violenta rissa tra ragazzi, avvenuta ieri sera in piazza Gramsci, a Giugliano, sta diventando virale sui social network, alimentando rabbia e preoccupazione tra residenti e genitori.

Secondo le prime ricostruzioni, due gruppi di adolescenti si sono affrontati in mezzo alla folla, scatenando il panico tra passanti e famiglie che stavano trascorrendo la serata all’aperto. Le cause dell’episodio non sono ancora chiare. All’arrivo delle forze dell’ordine, i giovani coinvolti si erano già dileguati, ma le immagini diffuse online potrebbero consentire di identificarli nelle prossime ore.

Residenti esasperati da mesi

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da disagi e tensioni. Da tempo i cittadini denunciano il progressivo degrado dell’area di piazza Gramsci e via Iodice, una strada che costeggia la scuola elementare “Mena Morlando” e che, in assenza di controlli, è diventata ritrovo di centauri spericolati e comitive rumorose che animano la zona fino a tarda notte.

Oltre al pericolo legato alle corse in moto, i residenti lamentano schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica, con numerosi esposti inviati negli ultimi mesi alle autorità competenti. Tuttavia, la situazione è rimasta pressoché immutata.

Una richiesta di sicurezza rimasta inascoltata

Già prima della caduta dell’amministrazione comunale – sciolta dopo le dimissioni di diversi consiglieri – molti cittadini avevano chiesto la chiusura al traffico di via Iodice, proponendo di riportarla alla sua funzione originaria di strada di servizio per la scuola.

Attualmente, la via risulta scarsamente trafficata durante il giorno, usata principalmente per la sosta a pagamento. Ma di sera si trasforma in un’area “libera” dove mancano vigilanza, controllo e sicurezza.

Ora si attende il commissario

Con il Comune di Giugliano affidato a un commissario prefettizio in attesa delle prossime elezioni, i residenti si appellano a un intervento urgente: serve una risposta concreta per restituire sicurezza e vivibilità a una zona frequentata ogni giorno da famiglie e bambini.

L’episodio di ieri, diventato virale in poche ore, rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme: le istituzioni sono chiamate a non restare indifferenti.