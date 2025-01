Il neurologo Gerardo Casucci è il presidente nazionale di ANIRCEF Dal primo gennaio guida l'Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee

Dal primo gennaio 2025 Gerardo Casucci, medico, imprenditore, vicepresidente di Confindustria Benevento, giornalista pubblicista e nostro prezioso collaboratore, è il nuovo presidente dell'Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF). Neurologo, specializzatosi e formatosi a Napoli, da più di 30 anni cultore e narratore delle cefalee italiane, dall'associazione pazienti, alla scuola di formazione (recentemente diventata anche internazionale) che ha insegnato a più di 800 medici (prevalentemente neurologi) tutte le innumerevoli sfaccettature cliniche e terapeutiche del mal di testa, fino alla creazione di una società scientifica e di una fondazione per gli studi di ricerca in questo campo. A lui e al suo staff tutto campano (segretario il dott. Angelo Ranieri dell'Ospedale Cardarelli di Napoli e tesoriere il dott. Florindo d'Onofrio del Moscati di Avellino) gli auguri dell'editore, del direttore e di tutta la redazione di Ottopagine per un proficuo lavoro nell'interesse primario del paziente e dei suoi familiari.