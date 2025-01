Una targa per Pino Daniele: il progetto di Simeone per "Napule è" La proposta dell'assessore Simeone per elogiare la figura del cantautore Partenope.

Nino Simeone, presidente della Prima Commissione del Consiglio comunale di Napoli, ha annunciato oggi una proposta emozionante che intende rendere omaggio a Pino Daniele, una delle figure più iconiche della musica napoletana. In una lettera indirizzata al sindaco e all’assessora alla Cultura, Simeone ha avanzato la richiesta di installare una targa commemorativa dedicata al grande artista napoletano. La targa dovrebbe essere posizionata sul lungomare di via Partenope, nel punto esatto in cui il giovane Pino Daniele, all’età di diciotto anni, iniziò a scrivere "Napule è", una canzone che sarebbe poi diventata uno dei pezzi più celebri e significativi della musica italiana.

"Stamattina ho trasmesso al Sindaco ed all'assessora Lieto la richiesta di dedicare a Pino Daniele una targa commemorativa", ha dichiarato Simeone. "Il brano 'Napule è' non è solo una canzone, ma un vero e proprio manifesto che racconta, in modo straordinario, la nostra città. È la fotografia sonora di Napoli, delle sue contraddizioni, delle sue bellezze e difficoltà. Vogliamo che questo luogo, simbolo della cultura partenopea, diventi anche un punto di riferimento per turisti e cittadini che desiderano conoscere una parte fondamentale della nostra storia musicale."

Il progetto, quindi, non si limita a un semplice omaggio alla memoria di Pino Daniele, ma ha un significato profondo: far conoscere a un pubblico sempre più vasto un angolo di Napoli che ha visto nascere una delle canzoni più rappresentative della città. La proposta è un modo per celebrare un pezzo di Napoli che, attraverso la musica, ha varcato i confini nazionali, raccontando il volto autentico della città.

Inoltre, Simeone ha annunciato che un altro obiettivo ambizioso è quello di intitolare al grande cantautore anche il nuovo "PalAventi" che sorgerà al Centro Direzionale di Napoli. "Ritengo sia un atto dovuto", ha dichiarato Simeone, "per rendere omaggio a uno dei più grandi artisti napoletani, autore e interprete di canzoni che sono diventate la colonna sonora della nostra generazione e di quelle successive." Pino Daniele, con la sua musica, ha saputo toccare le corde più profonde della cultura napoletana, riuscendo a far dialogare tradizione e modernità, e a raccontare, in modo unico e inimitabile, l’anima di Napoli. La sua eredità musicale continua a vivere nelle sue canzoni, nelle quali ogni parola, ogni nota, conserva la forza di un racconto senza tempo. Ora, grazie all'iniziativa di Simeone, un altro tassello di questa eredità potrebbe essere fissato nella memoria collettiva della città, un gesto simbolico che riconosce il valore artistico e culturale del grande Pino Daniele.