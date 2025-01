Napoli, mostra d'Oltremare: oltre 2 milioni di presenze nel 2024 E' il dato migliore degli ultimi 15 anni, si conferma come punto di riferimento per eventi e fiere

Il 2024 è stato un anno straordinario per la mostra d'Oltremare di Napoli, che ha registrato oltre 2 milioni di presenze, il miglior risultato degli ultimi 15 anni. Questo successo testimonia l’appeal sempre crescente di uno dei principali poli fieristici e culturali del Mezzogiorno d'Italia, che si conferma come punto di riferimento per eventi, congressi, fiere, spettacoli e attività all’aperto. Con oltre 5.500 espositori e 590.000 presenze alle fiere, la Mostra d'Oltremare ha continuato a soddisfare le esigenze di aziende e visitatori. Ma è stato grazie alla vasta gamma di eventi, pensati per ogni fascia di età e interesse, che la struttura ha visto un boom di affluenze, superando 1 milione di visitatori nel 2024. La Mostra si è affermata come un vero e proprio polo di intrattenimento e cultura, con attività che hanno attirato sia i napoletani che i numerosi turisti in visita alla città.

Un contributo significativo è arrivato dal Teatro dei Piccoli, che ha ospitato oltre 16.900 giovani tra bambini e ragazzi delle scuole, offrendo loro un'ampia proposta culturale e educativa. Inoltre, sono stati 180.000 i visitatori che hanno scelto di trascorrere il loro tempo nel parco della Mostra, uno dei pochi spazi verdi della città, dove è possibile passeggiare, fare jogging o andare in bicicletta. Non mancano poi i momenti di ristoro presso il ristorante bar o semplicemente il piacere di una passeggiata all’aria aperta. L’estate ha visto una grande affluenza anche alla piscina della Mostra, con ben 20.000 ingressi in pochi mesi, a testimonianza di come la struttura abbia saputo ampliare la sua offerta per garantire relax e divertimento ai cittadini e turisti. Nel 2024, la Mostra d'Oltremare ha anche ospitato 35 convegni e congressi, con la partecipazione di ben 62.000 persone, consolidando ulteriormente il suo ruolo come centro di riferimento per eventi di rilevanza nazionale e internazionale. A questo si aggiungono i 140.000 partecipanti ai numerosi concorsi che si sono svolti nei suoi spazi, segnando un altro dato record per la struttura.

Con queste cifre straordinarie, la Mostra d'Oltremare ha riconquistato il suo ruolo da protagonista non solo a Napoli e in Campania, ma in tutto il Mezzogiorno, come punto di eccellenza per lo svolgimento di fiere, grandi eventi, congressi, concerti e spettacoli. L'anno appena trascorso ha rappresentato un'importante ripresa per la struttura, che ha saputo attrarre e soddisfare una domanda crescente di cultura, divertimento e opportunità professionali. Con 2 milioni di presenze, la Mostra d'Oltremare si prepara a consolidare ulteriormente il suo successo nei prossimi anni, continuando a essere un punto nevralgico della vita culturale e sociale della città di Napoli.