Vomero, isole pedonali, Capodanno: "Aumentate panchine e cestini" Ancora una panchina danneggiata in via Luca Giordano

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, lancia, all'inizio del nuovo anno, l'ennesimo appello all'amministrazione comunale per il miglioramento dell'arredo urbano delle isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano al Vomero.

"In particolare - sottolinea Capodanno - mancano le panchine che risultano del tutto insufficienti. Non solo andrebbero riposizionate quelle che sono scomparse negli ultimi tempi, senza che si siano mai conosciuti i motivi della loro sparizione, ma andrebbero addirittura incrementate rispetto al passato.

L'ultima panchina danneggiata si trova nell'isola pedonale di via Luca Giordano - aggiunge Capodanno -. E' stata recintata prima di Natale e ancora deve essere riparata o, in caso che non fosse possibile, sostituita da una nuova.

Sono tante le persone, soprattutto anziani, che passano intere ore, seduti su una panchina, specialmente per godersi semplicemente il passeggio - aggiunge Capodanno -. A volte bisogna addirittura fare i turni per consentire a tutti di potersi sedere, quantomeno per una breve sosta.

Analogamente occorre incrementare la presenza di cestini portarifiuti - prosegue Capodanno -. Specialmente nei fine settimana risultano sempre pieni e traboccanti, con rifiuti che invadono anche il tratto stradale circostante.

E' auspicabile . conclude Capodanno - che l'amministrazione comunale accolta in tempi brevi questa richiesta, provvedendo a migliorare l'arredo urbano delle strade indicate, partendo proprio dall'installazione di nuove panchine, anche al posto di quelle rotte o asportate, e di ulteriori cestini portarifiuti".