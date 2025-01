Sciopero Eav: Servizi a rischio venerdì 10 gennaio, dalle 19:32 alle 23:32 La protesta voluta dalla Confail che ha dichiarato lo sciopero a livello nazionale.

Un nuovo sciopero di quattro ore coinvolgerà i servizi di trasporto pubblico dell'Ente Autonomo Volturno (Eav) venerdì 10 gennaio, con un'interruzione programmata dalle 19:32 alle 23:32. La protesta è stata indetta dalla Confail, il sindacato che ha sollevato problematiche legate al trasporto pubblico locale come motivo principale dell'astensione. L'azienda Eav ha comunicato ufficialmente l'evento tramite una nota, avvisando i cittadini dei possibili disagi durante la serata di venerdì. La Confail, infatti, ha dichiarato lo sciopero a livello nazionale, che potrebbe avere un impatto significativo sul trasporto locale, compresi treni e mezzi su gomma, che operano nell'area di Napoli e della regione Campania.

In passato, durante la proclamazione di uno sciopero simile il 23 ottobre 2024, si è registrata una partecipazione del 15,5% da parte dei lavoratori, segno di un'adesione piuttosto contenuta. Tuttavia, anche una partecipazione ridotta può comportare disagi per i pendolari e gli utenti dei servizi pubblici, soprattutto nelle ore di punta serali.

Cosa rischia il trasporto pubblico?

Durante l'orario indicato dello sciopero, potrebbero verificarsi rallentamenti o sospensioni dei treni e dei bus, con possibili cancellazioni o limitazioni sulle tratte. L'invito dell'Eav è di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali e di adottare soluzioni alternative per evitare inconvenienti, soprattutto per chi dipende dai mezzi pubblici per spostarsi nelle ore indicate.La Confail ha motivato la sua protesta facendo riferimento alle problematiche che affliggono il trasporto pubblico locale, un settore già provato da carenze strutturali e difficoltà economiche. Il sindacato chiede una maggiore attenzione alle condizioni di lavoro degli operatori e un miglioramento complessivo dei servizi offerti agli utenti.

Per chi avesse necessità di viaggiare durante le ore di sciopero, si consiglia di utilizzare modalità di trasporto alternative, come il carpooling o i servizi di taxi, che potrebbero risultare più comodi in caso di disservizi. Inoltre, i cittadini sono invitati a consultare gli aggiornamenti sulla situazione dei trasporti attraverso i canali ufficiali Eav o altre fonti di informazione in tempo reale. Lo sciopero del 10 gennaio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le problematiche del trasporto pubblico locale e la necessità di miglioramenti sia sul piano delle infrastrutture che delle condizioni lavorative. Restare informati sarà cruciale per pianificare gli spostamenti e ridurre al minimo i disagi previsti.