Alessandro Siani incontra i piccoli pazienti del Policlinico Nell'occasione Il professor Ciro Esposito, ha illustrato le innovazioni della chirurgia pediatrica

In occasione delle festività natalizie, l’attore e regista napoletano Alessandro Siani ha fatto una visita speciale ai piccoli pazienti della chirurgia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, diretta dal professor Ciro Esposito. L’incontro, che si è svolto nei giorni scorsi, ha portato un sorriso sui volti dei bambini ricoverati, molti dei quali hanno potuto trascorrere qualche ora fuori dalle loro stanze grazie ad un’area gioco colorata e ben attrezzata. La visita di Siani è stata un momento di grande emozione per i piccoli pazienti, che hanno potuto interagire con l'attore, regalando così un po' di allegria in un contesto ospedaliero. La chirurgia pediatrica dell’AOU Federico II è conosciuta per il suo impegno non solo nella cura fisica dei bambini, ma anche nel supporto psicologico, con un team di infermieri e medici che si dedicano al benessere umano dei piccoli pazienti. Durante la visita, Siani ha anche avuto l'opportunità di esplorare le sale operatorie dell’ospedale, che sono dotate delle tecnologie più avanzate nel campo della chirurgia pediatrica. Il professor Ciro Esposito, direttore del reparto, ha illustrato le innovazioni presenti, tra cui l’utilizzo della laparoscopia e della chirurgia robotica. Grazie a tecnologie all’avanguardia, come il sistema 4K 3D, gli interventi chirurgici diventano più precisi, anche in casi complessi, permettendo ai medici di vedere con una risoluzione superiore la parte anatomica da trattare, migliorando così i risultati post-operatori. Il Policlinico Federico II è un centro di eccellenza per la chirurgia pediatrica, riconosciuto come punto di riferimento in Campania per interventi laparoscopici e robotici, ed è anche un centro di riferimento europeo per la chirurgia mini-invasiva. Le tecnologie avanzate delle sale operatorie, che includono anche la chirurgia guidata dalla fluorescenza, permettono di eseguire interventi con maggiore precisione e sicurezza, riducendo al minimo complicanze e rischi per i pazienti. Ogni anno, l'ospedale esegue oltre 1.500 interventi chirurgici, con una percentuale significativa di operazioni effettuate con tecniche mini-invasive, come la chirurgia robotica e laser. Grazie a queste innovazioni, il numero di bambini provenienti da altre regioni d'Italia e dall’estero che si rivolgono al Policlinico Federico II per trattamenti chirurgici è aumentato, contribuendo a ridurre la migrazione extra-regionale dei pazienti pediatrici campani. Il professor Esposito ha anche ringraziato il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, Giuseppe Longo, per aver supportato l’implementazione delle nuove tecnologie e per aver contribuito all'inaugurazione della piattaforma robotica materno-infantile, che è particolarmente utile per interventi di urologia pediatrica.L'incontro di Alessandro Siani con i piccoli pazienti e con il personale medico dell'ospedale ha dimostrato ancora una volta il forte impegno dell'AOU Federico II nel migliorare la qualità delle cure e nel portare un po' di speranza e felicità anche nelle giornate più difficili per i bambini ricoverati.