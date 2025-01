Filiera dell’edilizia: Entro il 2026 previsti almeno 700 occupati nel settore In campo gli allievi degli istituti tecnici statali per la costruzione, ambiente e territorio

Si terrà il 13 gennaio, alle ore 10:30, presso la sede Acen di Napoli, l'incontro dedicato agli allievi degli istituti tecnici statali per la costruzione, ambiente e territorio (Cat) della Campania. L'evento, organizzato dall’Its Casa Campania, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale per la Campania, riunirà importanti figure del settore edile per presentare le opportunità lavorative e formative offerte dal sistema Ance e dalla filiera dell'edilizia.

In Campania, si prevede un incremento di almeno 700 occupati nel settore edilizio entro il 2026, corrispondente all’8% del fabbisogno occupazionale nazionale. Questo rappresenta un’importante opportunità per i giovani in uscita dai Cat che desiderano intraprendere una carriera nel settore.

L’incontro intende promuovere le opportunità lavorative nel settore edile, in costante crescita e evoluzione. Favorire il dialogo tra scuola e impresa per un’offerta formativa sempre più aderente alle esigenze del mercato del lavoro e presentare il nuovo progetto Its Casa Campania, che offre corsi post-diploma gratuiti e altamente qualificanti.

Il programma dell'incontro prevede gli interventi di Ettore Acerra, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Chiara Marciani Assessore alle politiche giovanili e al lavoro del comune di Napoli; Andrea Lanzetta, Segretario Generale Feneal UIL Campania; Alberto Zinno, Direttore Tecnico Stress scarl, su “Scuola Viva”; Bruno Scuotto, delegato dall’assessore Lucia Fortini.

La presentazione dei progetti di orientamento e sensibilizzazione attualmente in essere sarà affidata a Mattia D’Acunto Direttore Formedil e Cassa Edile Napoli mentre Alessandra Guida Dirigente scolastico IS della Porta - Porzio – Colosimo porterà la testimonianza delle esperienze scolastiche con la filiera delle costruzioni. Moderatore dell'evento sarà Raffaele Archivolti, Presidente ITS Casa.

Seguiranno gli interventi dei rappresentanti territoriali del sistema Ance, con focus su attività di formazione ed orientamento e la presentazione del nuovo progetto dell’Its Casa Campania, che offre corsi post diploma gratuiti con un elevato tasso di occupazione post formazione.