Autorità portuale, trovata l'intesa: i lavoratori sospendono lo sciopero Decisivo l'incontro con il segretario Grimaldi. L'accordo sull'adeguamento Istat

Soddisfazione della Governance dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale per la decisione assunta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti di sospendere lo sciopero del personale. La svolta dopo un lungo e proficuo incontro a cui hanno partecipato i segretari di categoria delle tre sigle sindacali con il segretario generale Giuseppe Grimaldi. Ne ha dato notizia la struttura che gestisce gli scali campani.

“Il confronto è stato sereno - ha riferito ilpPresidente Andrea Annunziata - e sono state affrontate con la dovuta accuratezza alcune questioni poste al centro della vertenza. Nel corso della riunione è stato convenuto che sarà riconosciuto l’adeguamento Istat delle voci retributive della contrattazione di secondo livello nelle more delll’atteso parere dell’Avvocatura dello Stato, perché appare evidente che su questo come su gli altri temi non sarà possibile prescindere dai pareri dell’Avvocatura statale e del ministero vigilante”.

Sono state anche programmate delle date per la discussione ed il confronto sulla nuova trattativa di secondo livello. Per quanto riguarda il contratto vigente la governance della Port Autority ha ulteriormente ribadito che lo stesso non è mai stato messo in discussione, che ha già trovato piena applicazione ma che, sotto il profilo squisitamente amministrativo, l’AdSP resta in attesa del parere richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.