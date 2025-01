Giuramento dei Neo-Iscritti all'Ordine degli Infermieri di Napoli Teresa Rea: "Il loro ruolo è fondamentale, ma non pienamente riconosciuto"

Si è svolta a Napoli la cerimonia di giuramento dei neo-iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, un momento significativo per la professione infermieristica e per i giovani professionisti che si sono ufficialmente inseriti nel settore sanitario. L'evento si è tenuto al Terminal della Stazione Marittima di Napoli, e ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il prefetto di Napoli Michele di Bari, e l'assessore al verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada.

La cerimonia ha visto anche la presenza dei Rettori e dei Presidi delle Università di Napoli, oltre a rappresentanti del mondo accademico, politico, religioso e delle professioni sanitarie. Durante l'evento, i neo-iscritti agli albi professionali degli infermieri e degli infermieri pediatrici hanno prestato il giuramento, sancendo ufficialmente il loro ingresso nella comunità professionale.

"Il giuramento di Florence Nightingale legittima l'infermiere all'esercizio di un ideale di servizio", ha dichiarato la presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, Teresa Rea, durante la cerimonia. "È la base deontologica essenziale per la sua futura vita professionale, e rinnova il patto tacito che l'infermiere stringe con i cittadini, con le persone fragili, con chiunque abbia bisogno di cure e assistenza sanitaria, senza distinzione di razza, sesso, religione e condizione sociale", ha aggiunto.

Rea ha poi sottolineato l'importanza del ruolo degli infermieri nella promozione della salute, nella prevenzione delle malattie e nell'assistenza sanitaria in ogni ambito. "Gli infermieri svolgono un ruolo fondamentale per il buon funzionamento del sistema sanitario, ma spesso questo ruolo non è pienamente riconosciuto", ha affermato. "Si può dire senza esitazione che senza infermieri la sanità non può funzionare".

Il giuramento odierno segna un passo importante per i nuovi professionisti della salute, che sono chiamati a contribuire in modo decisivo alla qualità e all'efficienza dei servizi sanitari, rispondendo alle sfide sempre più complesse del settore. L'evento ha anche messo in luce la crescente consapevolezza della centralità della figura dell'infermiere nel contesto sanitario moderno, riconoscendo finalmente l'importanza del loro impegno quotidiano al servizio dei cittadini.