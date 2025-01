L'Ente Idrico Campano lancia una campagna di sensibilizzazione Una campagna per la tutela dell'acqua, per coinvolgere i giovani sull'importanza di questa risorsa

L'Ente Idrico Campano (EIC) ha avviato una nuova campagna di sensibilizzazione per la tutela dell’acqua, una risorsa essenziale per la vita e l’ambiente. La campagna, dal titolo "Lo sai che...", è pensata per coinvolgere e educare i cittadini e i giovani sull'importanza di questa risorsa, attraverso curiosità, dati informativi e buone pratiche quotidiane. Iniziata il 13 gennaio, la campagna è diffusa sui canali social dell'EIC e si propone di sensibilizzare la comunità sul valore dell'acqua, non solo come bene essenziale per la vita, ma anche come risorsa fondamentale per la salute, l'ambiente e il futuro del pianeta.

I temi al centro della campagna

La campagna "Lo sai che..." esplora temi di grande rilevanza, tra cui i benefici dell’idratazione, la qualità dell’acqua potabile e la sua importanza per la salute, ma anche l’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche e il ruolo fondamentale dell’acqua nell’energia sostenibile. Particolare attenzione è dedicata anche al risparmio idrico, con suggerimenti pratici per ogni cittadino su come ridurre il consumo di acqua nella vita quotidiana. Ogni settimana, i contenuti condivisi sui social forniranno spunti per riflettere sull’importanza dell’acqua e su come ognuno possa contribuire, con piccoli gesti, alla sua tutela. Le informazioni saranno accompagnate da suggerimenti utili su come ridurre gli sprechi e ottimizzare l’uso dell’acqua in tutte le sue forme.

Un invito all'azione

Luca Mascolo, presidente dell'Ente Idrico Campano, ha dichiarato: "Questa campagna non è solo informativa, ma un invito all’azione. Proteggere l’acqua è un impegno che riguarda ciascuno di noi. Ogni piccolo gesto, come chiudere il rubinetto quando non serve o raccogliere l’acqua piovana, può fare la differenza. La consapevolezza di questo è il primo passo verso un futuro più sostenibile." La campagna si inserisce in un più ampio piano strategico dell'EIC per promuovere una gestione responsabile delle risorse idriche e diffondere una cultura della sostenibilità. L'iniziativa si propone di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, sensibilizzando i più giovani a un uso consapevole e responsabile dell’acqua. La tutela dell'acqua, infatti, è un obiettivo che riguarda tutta la comunità, ed è fondamentale che ciascuno si senta parte attiva di questo processo. Ogni settimana, nuovi contenuti stimoleranno il pubblico a riflettere sull'importanza di proteggere l’acqua, non solo per la nostra vita, ma anche per la salute del pianeta. "Proteggere l'acqua significa proteggere la vita" – conclude Mascolo – e costruire un mondo migliore per le generazioni future, una goccia alla volta. L’iniziativa è destinata a rafforzare l’impegno dell'Ente Idrico Campano nel favorire una gestione sostenibile dell’acqua, promuovendo una consapevolezza collettiva per un futuro più verde e resiliente.