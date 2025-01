Servizio civile: bando per la selezione di 103 volontari al comune di Napoli Ecco cosa fare

Nell'ambito del bando del dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale presidenza del consiglio dei ministri per la selezione di 62.549 operatori volontari da avviare al servizio nel 2025, il comune di Napoli seleziona 103 volontari da impiegare nei progetti: “Napoli, giovani ed assistenza 2024”, “Giovani per i giovani 2024”, “La protezione parte dai Giovani”, rientranti nel programma di intervento di servizio Civile universale denominato "Napoli per i giovani 2024".

"Puoi candidarti entro le 14.00 del 18 febbraio 2025, attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo: (https://domandaonline.serviziocivile.it).