Comune di Napoli: continua il potenziamento della raccolta differenziata A partire dal 27 gennaio, il servizio sarà ampliato nella Municipalità 1

Il Comune di Napoli prosegue nel suo impegno per migliorare la gestione dei rifiuti e potenziare la raccolta differenziata in città. A partire dal 27 gennaio, il servizio sarà ampliato nella Municipalità 1, comprendendo alcune delle strade più centrali e trafficate, come via Chiatamone, via del Parco Margherita (una volta terminato il cantiere), via Tasso, via Santa Lucia e via Orsini.

Il nuovo servizio prevede l'installazione di contenitori a campana da 2250 litri, pensati per facilitare il conferimento dei rifiuti differenziati. Le campane saranno distribuite strategicamente per garantire un facile accesso ai cittadini e per migliorare la raccolta dei materiali riciclabili.

In un’ottica di sensibilizzazione, saranno attivati info point vicino ai nuovi contenitori, dove i residenti potranno ottenere informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti e ricevere utili strumenti per la raccolta differenziata, come bio-pattumiere gratuite, sacchetti biodegradabili per la raccolta dell'umido e materiale informativo dettagliato. Inoltre, per una comunicazione ancora più capillare, saranno distribuite locandine informative nelle aree residenziali coinvolte dal servizio, per assicurarsi che tutti i cittadini siano adeguatamente informati.

Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, ha dichiarato: "Con il piano strategico della raccolta differenziata 2025, stiamo ponendo le basi per una città più pulita, sostenibile e all’avanguardia nella gestione ambientale. Questo progetto non riguarda solo i rifiuti, ma rappresenta un atto di responsabilità verso il nostro territorio e le future generazioni. Con l'impegno di tutti, possiamo trasformare Napoli in un modello di sostenibilità urbana. Differenziare non è solo un obbligo, è una scelta di civiltà".

Il potenziamento della raccolta differenziata è parte di un progetto più ampio che mira a migliorare la qualità della vita dei napoletani, contribuendo a una maggiore tutela dell'ambiente e alla riduzione dei rifiuti non riciclabili. Con l’adozione di queste nuove misure, il Comune di Napoli si prepara a fare un passo significativo verso una gestione più sostenibile e responsabile dei rifiuti urbani.