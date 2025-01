Scampia, assemblea del Comitato Vele: "No al modello Caivano" L'assemblea è fissata a domani martedì 21 gennaio

Il Comitato Vele di Scampia ha organizzato un'importante assemblea che si terrà domani, martedì 21 gennaio, alle 12, nell'area cantierizzata delle Vele, in viale della Resistenza, per ribadire il loro deciso "no al modello Caivano". Gli attivisti vogliono esprimere la loro contrarietà a un approccio che, secondo loro, non risolverebbe i problemi storici del quartiere e delle sue periferie.

Il Comitato critica apertamente il tentativo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di attribuirsi i meriti per il processo di svuotamento delle Vele, avviato dopo la tragica esplosione del 22 luglio che ha segnato la comunità di Scampia. In una nota, gli attivisti dichiarano: "Meloni cerca goffamente di prendersi il merito dello svuotamento delle Vele, ma dimentica che questo processo è stato il frutto di una lotta lunga più di 30 anni, portata avanti dalla comunità locale che ha sfidato governi, amministrazioni e dispositivi di sicurezza per ottenere giustizia e cambiamento."

Secondo il Comitato, il vero merito va a chi ha costruito, dal basso, un modello di lotta e di ascolto delle periferie, contrastando la militarizzazione imposta dall'alto e le soluzioni spot che non hanno mai risolto i problemi strutturali. "Abbiamo creato un modello che nasce dal territorio, che dialoga con le istituzioni e non si limita a calare dall'alto imposizioni temporanee e superficiali", affermano gli attivisti.

Il Comitato Vele si impegna a continuare la battaglia per la costruzione di nuovi alloggi dignitosi e per la creazione di opportunità lavorative che possano offrire un futuro migliore ai giovani di Scampia. In questa direzione, il Comitato si oppone fermamente a un "modello sulle periferie" che, a loro avviso, non è adeguato alle reali esigenze del quartiere.

Inoltre, insieme alla rete "A pieno regime - contro il ddl 1660", il Comitato ha annunciato per sabato 1 febbraio un'assemblea pubblica che si terrà nella sede universitaria di Scampia. L'incontro avrà lo scopo di rilanciare la mobilitazione contro quello che definiscono la "deriva autoritaria" del governo, l'espansione delle "zone rosse" e l'ampliamento del modello Caivano, cercando di costruire solidarietà con altri territori in difficoltà, come il Quarticciolo di Roma.

Con questa assemblea, il Comitato Vele intende dare un nuovo impulso alla lotta per una città più giusta e per il riscatto delle periferie, continuando a contrastare soluzioni che non pongano al centro le reali necessità delle persone che vivono in questi quartieri.