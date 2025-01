Comune di Napoli aderisce alla campagna emergency 'R1Pud1a': No alle Guerre Lo striscione con la scritta "R1pud1a" a Palazzo San Giacomo

Questa mattina, sulla facciata di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, è stato esposto uno striscione con la scritta "R1pud1a", come segno di adesione alla campagna lanciata dall'organizzazione umanitaria Emergency. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, si inserisce in un momento cruciale, durante le ore dell'inizio del "cessate il fuoco" a Gaza, e ha come obiettivo quello di riaffermare il fermo "no a tutte le guerre" e diffondere il messaggio di pace sancito dall'articolo 11 della Costituzione italiana.

La campagna "R1Pud1a", che ha ottenuto il sostegno anche del Comune di Napoli, promuove il diritto alla pace e denuncia gli effetti devastanti dei conflitti armati su popolazioni civili innocenti. Con questo gesto simbolico, l'amministrazione napoletana vuole ribadire il proprio impegno per la pace, rifiutando ogni forma di violenza e di guerra.

L'esposizione dello striscione a Palazzo San Giacomo rappresenta un atto concreto di solidarietà e di impegno civico, in linea con i principi fondamentali della Costituzione italiana, che all'articolo 11 esprime il rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

Con questa azione, il Comune di Napoli si unisce a Emergency e ad altre realtà della società civile, promuovendo una cultura della pace e sensibilizzando l'opinione pubblica sui gravi impatti dei conflitti armati in corso in diverse parti del mondo.