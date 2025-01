Autonomia, Ciarambino: "Si riscriva legge rispettando i principi costituzionali" L'appello al parlamento da parte del vice presidente del consiglio regionale della Campania

"La decisione della Consulta di dichiarare inammissibile il referendum per l’abrogazione del ddl Calderoli sull’autonomia differenziata - dichiara Valeria Ciarambino, vice presidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - ora obbliga il Parlamento a mettere in atto la cancellazione di tutti i rilievi di incostituzionalità evidenziati circa due mesi fa dalla stessa Corte costituzionale.

Non si tratta solo della attenta e concreta definizione dei livelli essenziali di prestazione, ma di mettere in atto una profonda revisione di quello che fu il ddl Calderoli, partendo dai dettami costituzionali che riguardano l'indivisibilità dell'Italia e l’uguaglianza dei cittadini, da nord a sud.

Stessi obblighi e stessi diritti, senza se e senza ma. L’auspicio è che da subito si attui un rigoroso controllo affinché chi oggi esulta non compia atti contrari a quanto impone la consulta, e che in futuro in parlamento ci possa essere una classe politica che si impegni a cancellare per sempre quell’obbrobrio dalla costituzione che mette a rischio l’unità del paese" conclude Ciarambino.