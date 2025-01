Ercolano firma il "Patto educativo": una nuova alleanza per il futuro Il progetto nasce con l'intento di contrastare fenomeni complessi

È stato siglato un importante "Patto Educativo" tra scuole, parrocchie e il Comune di Ercolano, un'iniziativa che mira a creare una rete educativa integrata per rispondere alle sfide sociali ed educative del territorio. Il progetto, denominato "Essere comunità educante", nasce con l'intento di contrastare fenomeni complessi come la dispersione scolastica, la povertà educativa e la devianza minorile, attraverso un sistema educativo inclusivo, partecipativo e solido.

Il Patto è il frutto della collaborazione tra scuole, parrocchie, autorità locali, enti del terzo settore e associazioni, che lavoreranno fianco a fianco per promuovere un ambiente di crescita per i giovani, costruendo una comunità più coesa e resiliente. L’obiettivo è affrontare le difficoltà del contesto sociale ed educativo trasformandole in opportunità, creando percorsi personalizzati e integrati per prevenire l’abbandono scolastico e supportare i giovani più vulnerabili.

Tra le priorità del progetto, un focus particolare è posto sull'inclusione sociale e sulla lotta all’esclusione, con azioni concrete per garantire pari opportunità educative a tutti i ragazzi, soprattutto quelli in situazioni di svantaggio. Il Patto si propone di stimolare una crescita armoniosa, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di affrontare le sfide future.

Durante la cerimonia di firma, il Sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha sottolineato l'importanza di questo passo, definendolo un contributo significativo per il futuro della città e dei suoi giovani. “Oggi compiamo un passo importante verso il futuro dei nostri ragazzi, dando una risposta concreta alle sfide educative e sociali del nostro tempo. Insieme, vogliamo costruire un futuro fondato sui valori della legalità e della solidarietà. La tutela delle nuove generazioni è una responsabilità collettiva", ha dichiarato Buonajuto.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Carmela Saulino, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’accordo, evidenziando l’importanza di mettere al centro l’educazione e il benessere dei giovani, che rappresentano la base per la crescita culturale, sociale e civile dell’intera comunità. "Investire nel futuro dei nostri giovani significa investire nel futuro di Ercolano", ha aggiunto.

Questo progetto rappresenta una risposta concreta e condivisa alle esigenze educative di Ercolano, proponendo un modello di comunità in cui le diverse realtà locali si uniscono per garantire a ogni giovane la possibilità di crescere in un ambiente sano e stimolante. Grazie al Patto educativo, Ercolano dimostra di voler investire non solo nel presente, ma soprattutto nel futuro delle prossime generazioni.