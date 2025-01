Movida a Napoli, controllati esercizi commerciali e veicoli L'operazione ha riguardato anche la circolazione dei veicoli, con 32 auto controllate

La Polizia Municipale di Napoli ha intensificato negli ultimi giorni i controlli contro le irregolarità legate alla movida notturna, con l’obiettivo di contrastare e prevenire eccessi e comportamenti illeciti che coinvolgono sia i locali che i veicoli in circolazione. L’operazione ha coinvolto anche il supporto di Polizia di Stato e Carabinieri, con un particolare focus sulle zone più frequentate dalla movida, tra cui San Lorenzo, Chiaia, Fuorigrotta e, grazie all’intervento delle forze dell'ordine, anche i Quartieri Spagnoli e Decumani.

Nel corso delle operazioni, sono stati controllati ben 24 esercizi commerciali, con numerose irregolarità riscontrate. Tra le violazioni più comuni figurano la mancanza della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), l’assenza di licenza per la vendita di alcolici, la carenza del nulla osta per l’impatto acustico, nonché l’utilizzo di insegne pubblicitarie abusive e l’occupazione illegale o non conforme del suolo pubblico. Due locali, già in precedenza sottoposti a verifiche e chiusi dagli agenti, sono risultati inattivi.

Non solo locali, l'operazione ha riguardato anche la circolazione dei veicoli, con 32 auto controllate. Tra le violazioni riscontrate, numerosi sono stati i casi di veicoli privi di assicurazione, senza patente, senza casco o senza i documenti di circolazione al seguito. Gli agenti hanno provveduto a sequestrare 3 veicoli, disporre 4 fermi amministrativi e sospendere un’auto dalla circolazione. L’inasprimento dei controlli è stato anche una risposta alle recenti modifiche al Codice della Strada, che prevedono sanzioni più severe per determinate infrazioni.

L'operazione sottolinea l’impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, in particolare nelle zone più frequentate della città, dove la movida può talvolta sfociare in comportamenti fuori controllo. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e mantenere l’ordine nelle strade di Napoli.