Polfer Campania: in 12 mesi controllate oltre 455.000 persone Intensificati anche i controlli contro i furti di rame

Nel corso del 2024, la Polizia Ferroviaria del Compartimento Campania ha intensificato il proprio impegno nel garantire la sicurezza sui trasporti ferroviari, raggiungendo risultati significativi in termini di prevenzione e contrasto a crimini di vario genere. In totale, sono state identificate 455.614 persone, di cui 67.155 con precedenti penali. Questo ampio dispositivo di controllo ha portato a 83 arresti e 433 denunce a piede libero, oltre a 869 contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada e norme di polizia ferroviaria.

Attività di contrastare il furto di rame e i crimini legati al settore ferroviario

Un’area particolare di intervento è stata quella del contrasto ai furti di rame, un fenomeno che causa ritardi nei treni e disagi per i passeggeri. Grazie ad una serie di operazioni mirate, sono stati effettuati 400 controlli ai centri di raccolta metalli e 500 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie. In questo ambito, sono stati recuperati circa 5.000 kg di rame rubato, arrestando 3 persone e denunciando 22 individui, mentre 7.640 persone sono state identificate.

Sicurezza e decoro nelle stazioni ferroviarie

Oltre alla lotta contro il crimine, la Polfer ha focalizzato anche l'attenzione sul decoro ambientale delle stazioni ferroviarie, in particolare alla Stazione di Napoli Centrale, dove sono stati rimossi rifiuti e situazioni di degrado igienico-sanitario. Collaborando con Grandi Stazioni, la Polfer ha operato per migliorare la qualità della vita nelle aree circostanti le principali stazioni regionali, prevenendo e affrontando i problemi legati all'abbandono di oggetti e rifiuti.

Iniziative di prevenzione e educazione alla sicurezza ferroviaria

Un altro punto cruciale è stato l’impegno nell’educazione alla sicurezza ferroviaria, con particolare attenzione ai comportamenti imprudenti dei viaggiatori, come l'attraversamento dei binari o la permanenza lungo la linea ferroviaria. In collaborazione con le scuole, il progetto "Train…to be cool" ha visto il coinvolgimento di circa 5.000 studenti nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di seguire le regole di sicurezza per prevenire incidenti, in particolare tra i giovani.

Controlli e servizi straordinari per la sicurezza dei viaggiatori

Per garantire una protezione continua e capillare, sono stati predisposti servizi straordinari di controllo sui treni regionali e Intercity, con un incremento del numero di pattuglie in stazione e a bordo treno. Questo dispositivo ha assicurato maggiore sicurezza, sia per i viaggiatori che per il personale ferroviario, creando una rete di prevenzione e intervento efficace.