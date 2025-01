Luoghi della memoria, Muscarà: "Ecco due esempi di ostaggio e burocrazia" La riflessione della consigliera indipendente della regione Campania

"Nel giorno della memoria riflettiamo sui luoghi simbolici della resistenza, spesso dimenticati e che ci appartengono anche in maniera diretta.

Tra questi, l’antica birreria Bavarese dell’Hotel de Londres a Napoli, teatro di un atto di coraggio contro il regime fascista e nazista, oggi è negata alla città dagli uffici del Tar che la occupano da oltre 40 anni".

A dichiararlo è Marì Muscarà, consigliera indipendente della Regione Campania che con il movimento sud protagonista (in particolar modo Antonio Pariante ed il segretario Pietro Funaro) denuncia da tempo l’occupazione prolungata di questo spazio storico da parte degli uffici giudiziari.

Nel 1938, Renato Caccioppoli e la sua giovane fidanzata Sara Mancuso sfidarono il regime suonando “La Marsigliese” nella Birreria Bavarese, scatenando l’intervento della polizia. Questo episodio, avvenuto anni prima del film “Casablanca”, sottolinea il valore simbolico del luogo.

“L’Hotel de Londres - spiega Muscarà - è bloccato da una situazione burocratica che dal 1980 lo priva della sua originaria funzione alberghiera, danneggiando il turismo e la memoria storica di Napoli.

Restituire questo luogo alla città significa ridare spazio al ricordo e alla libertà, valori fondamentali per costruire un futuro consapevole della nostra storia". Mai come in questi giorni di Memoria così particolari anche i napoletani devono sapere che non si tratta di storie lontane, ma che ci riguardano direttamente. Non possiamo permettere che quel luogo simbolo sia ancora 'ostaggio' degli uffici 'freddi' del Tar.

“Si preferisce celebrare la Shoah con le pietre d’inciampo invece di recuperare i veri e più importanti luoghi della memoria presenti in città come la storica birreria dell’hotel de Londres" - ha dichiarato Antonio Pariante di Sud Protagonista.