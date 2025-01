Periferie, trasporti e "il modello Napoli": il sindaco Manfredi ad Otto Channel L'inquilino di Palazzo San Giacomo negli studi partenopei del canale 16: intervista esclusiva

Il piano per la riqualificazione ("non solo urbanistica, ma anche sociale") delle periferie, da Ponticelli a Scampia, ma anche il maxi investimento per migliorare il sistema di trasporti e la sfida di restare meta turistica internazionale senza gli eccessi del sovraffollamento.

E, sullo sfondo, il "modello Napoli" che può e deve essere preso come esempio dal centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Campania e, perché no, dal campo largo progressista nazionale. Esclusa la sua candidatura.

Sono solo alcuni dei temi affrontati dal sindaco Gaetano Manfredi nell'intervista esclusiva al direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo per la rubrica Punto di vista. Ospite negli studi partenopei di canale 16, l'inquilino di Palazzo San Giacomo ha tracciato il quadro della città che immagina per il futuro.