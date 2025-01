Sabato riapre il Parco Mascagna al Vomero dopo i lavori di riqualificazione Saranno presenti il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore al verde Vincenzo Santagada

Sabato 1 febbraio alle 12:30, il Parco Mascagna al Vomero riaprirà ufficialmente al pubblico, dopo aver completato un importante intervento di riqualificazione. Il parco, situato in via Ruoppolo, rappresenta un punto di riferimento per i residenti del quartiere e per tutti i cittadini che amano trascorrere il loro tempo all'aria aperta.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme ad altri importanti rappresentanti dell'amministrazione comunale, tra cui l'assessore al Verde, Vincenzo Santagada, l'assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Edoardo Cosenza, l'assessore alla Polizia municipale e Legalità, Antonio De Iesu, e la presidente della Municipalità 5, Clementina Cozzolino.

Il parco, che da sempre è un luogo di aggregazione per la comunità del Vomero, si presenterà rinnovato, con nuove aree verdi, percorsi pedonali e migliorie strutturali, pensate per offrire un ambiente più sicuro e fruibile a tutti i visitatori. Questo progetto fa parte di una serie di interventi volti a valorizzare gli spazi pubblici della città, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al benessere dei cittadini.