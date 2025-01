Inaugurato il nuovo playground all'istituto "Moscati-D'Acquisto" di Miano La struttura per i ragazzi riqualificata grazie al contributo di Gesac

Si è tenuto questa mattina l’evento di inaugurazione del nuovo playground del Plesso Picasso dell'Istituto Comprensivo Moscati-D’Acquisto a Miano, riqualificato grazie al contributo di Gesac e realizzato da Napoli Basket, con la collaborazione della VII Municipalità.

"L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di implementare la pratica sportiva tra le nuove generazioni, avvicinandole al mondo della pallacanestro e offrendo loro opportunità concrete di crescita e aggregazione - si legge in una nota -. Lo spazio dedicato alla pallacanestro rappresenta il primo tassello del più ampio progetto “Fly Basket” che vedrà ulteriori interventi nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione nei quartieri limitrofi all’aeroporto".

Per trasmettere i valori positivi dello sport, il progetto prevede, inoltre, incontri con i giocatori della squadra e il coach e la possibilità di assistere alle partite casalinghe del campionato vivendo dal vivo le sfide del Napoli Basket. All’evento di inaugurazione hanno partecipato il presidente della VII Municipalità Antonio Troiano, il management della Gesac, l’amministratore delegato della S.S. Napoli Basket Alessandro Dalla Salda con il responsabile marketing, commerciale e progetti sociali Andrea Di Nino.

Gli atleti azzurri Tomislav Zubcic e Dut Andrea Mabor, con il coach Giorgio Valli, sono stati accolti con entusiasmo dai bambini e da tutta la comunità scolastica, guidata dal dirigente scolastico Carmine Riccio.

“Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come il mondo dello sport e quello dell’impresa possano unire le forze per il bene della comunità, trasformando i valori condivisi in azioni concrete per il futuro dei giovani, aiutandoli a coltivare ambizioni e sogni”, ha affermato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.

“Siamo entusiasti di collaborare con Gesac, una grande eccellenza del nostro territorio, portando la pallacanestro nelle scuole aiutando la formazione di tanti ragazzi” ha dichiarato Alessandro Dalla Salda, amministratore delegato del Napoli Basket. “Lo sport in particolare ha la grande forza di trasformare in positivo le comunità e questa partnership ne è la dimostrazione più bella e concreta”.