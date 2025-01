Hotel de Londres: la consigliera Muscarà chiede un tavolo istituzionale Obiettivo: sbloccare la riqualificazione dello storico edificio

La consigliera regionale indipendente Marì Muscarà rinnova con determinazione la richiesta di un tavolo istituzionale in regione Campania per affrontare e risolvere l'annosa vicenda che impedisce il recupero e la riqualificazione del Grand Hotel de Londres, storico edificio situato in Piazza Municipio.

"È inaccettabile che da oltre 40 anni questa struttura, vincolata dal 1936 con destinazione d’uso alberghiera, sia ostaggio delle lungaggini burocratiche del tar - dichiara la consigliera Muscarà -. Nonostante le dichiarazioni di buone intenzioni da parte del Sindaco Manfredi e il grande interesse mostrato dal presidente dell’Unione Industriali Iannotti Pecci, la situazione resta bloccata senza alcun rispetto per il vincolo previsto per legge".



A sostegno di questa battaglia si unisce il comitato Portosalvo, presieduto da Antonio Pariante, che per primo ha segnalato la vicenda e che da anni si batte per la salvaguardia del patrimonio storico-architettonico della città di Napoli.

Recentemente, l’assessorato regionale al turismo, guidato dall’onorevole Felice Casucci, ha comunicato la propria disponibilità ad affrontare la questione. Tuttavia, la consigliera Muscarà sottolinea la necessità urgente di un tavolo di confronto con la partecipazione della direzione generale del demanio, del soprintendente di Napoli, degli assessori comunali competenti e di un rappresentante del ministero del turismo.

L’obiettivo è chiaro: procedere al trasferimento del tar da piazza municipio per consentire la piena restituzione del grand hotel de Londres alla sua storica funzione, a beneficio del turismo e dell’economia cittadina.